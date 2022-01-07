Власти Казахстана могут справиться с беспорядками в стране и без помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, у США есть вопросы, касающиеся необходимости просьбы Казахстана к ОДКБ оказать содействие в противостоянии беспорядкам.

«Мне представляется, что власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок», — процитировал его ТАСС.

Госсекретарь добавил, что ему непонятно, почему власти Казахстана решили обратиться за помощью из вне. США призвали миротворцев и правоохранителей республики уважать права участников митингов. Как подчеркнул Блинкен, в основе вспыхнувших в Казахстане беспорядков лежат причины экономического и политического характера.

Беспорядки продолжаются в Казахстане уже несколько дней. В разных городах страны начались столкновения с полицией и мародерство. Для стабилизации ситуации в Казахстан направили миротворческие силы ОДКБ. Президент Казахстана Косым-Жомарт Томаев заявил, что страна столкнулась с «хорошо подготовленными и скоординированными террористическими группами, прошедшими подготовку вне территории страны». Его слова привело ИА НСН.