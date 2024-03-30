Мир 30 марта 2024, 10:08 Мирошник раскритиковал доклад СПЧ ООН про пытки на Украине Мирошник: доклад ООН про пытки на Украине нельзя назвать серьезным исследованием РИА «Новости»

Читать 360tv в

Доклад ООН про пытки на Украине нельзя считать адекватным отражением реальности и серьезным исследованием, поскольку данные материала не отражают объективную картину игнорирования киевским режимом международных прав. Об этом РИА «Новости» заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«Доклад нельзя считать адекватным отражением реальности. Мы столкнулись с многими фактами, которые в настоящее время недоступны. Такие структуры достаточно политизированы, поэтому я бы не стал относиться к ним, как к последней инстанции», — сказал дипломат.

Реклама

По его мнению, доклад комиссии получился достаточно расплывчатым.

«Если посмотреть на все прежние доклады, то в них Украина вся такая белая и пушистая, якобы живет по международному праву, соблюдает все человеческие принципы. Но это не так», — добавил Мирошник.

В декабре 2023 года представители ООН признали факты пыток российских военных на Украине, однако никто из виновных не понес наказания.