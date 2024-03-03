Мир 03 марта 2024, 14:40 Миролюбивая ливерная колбаса. Военные подтолкнут Шольца к конфликту с Россией? Медведев: немецкие военные могут подтолкнуть Шольца к столкновению с Россией LUIGI MISTRULLI / Global Look Press

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В Германии попытаются обелить правящий политический альянс после того, как в Сеть просочилась запись обсуждения немецкими военными ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus. На это в Telegram-канале указал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его мнению, в Германии будут делать упор на то, что во главе страны стоит «миролюбивый парень (он же „ливерная колбаса“)» канцлер Олаф Шольц. И любые разговоры сродни тому, что утекло в Сеть, — «происки военных», которые любят «играть в войнушку». При этом никто не знает, был ли Шольц в курсе обсуждений ударов по Крыму.

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«Но даже если не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что попытки представить разговор офицеров бундесвера «как игры в ракеты и танчики» — обыкновенная ложь. Медведев предположил, что Германия готовится к конфликту с Россией.