Мир 03 марта 2024, 10:23 Германию обвинили в разжигании третьей мировой войны Эксперт Смирнов: Германия может развязать третью мировую войну

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Германия разжигает новую мировую войну, как это было в прошлом. Таким образом глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов оценил появление в Сети записи разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ракетам Taurus. Его слова привело РИА «Новости».

«Германия может стать виновницей третьей мировой войны. Как когда-то ФРГ развязала Первую и Вторую мировые войны», — напомнил эксперт.

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Смирнов подчеркнул, что нынешняя политика Германии может привести к очередному глобальному конфликту. Разговоры немецких военных лишь подтверждают, что у руководства бундесвера появились идеи о вседозволенности и мировом господстве.

В МИД России заявили, что противоположная реакция канцлера Олафа Шольца и некоторых представителей бундестага на утечку записи показала: в Германии нет единой власти. Представитель ведомства Мария Захарова указала на разрыв между руководством и народом, отсутствие диалога между ними.