Мир 24 февраля 2023, 15:04 «Мирный план» Китая по Украине назвали более взвешенным, чем резолюция ООН Лидер ЛДПР Слуцкий: в отличие от резолюции ООН «мирный план» Китая выглядит взвешеннее piqsels

Читать 360tv в

Предложенный Китаем план по мирному урегулированию конфликта на Украине выглядит более взвешенным, чем резолюция ООН. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«В отличие от резолюции ООН „мирный план“ Китая выглядит в большинстве пунктов куда более взвешенным. Предложения Пекина еще предстоит обсудить, но в главном — это план окончания гегемонии коллективного Запада, план соблюдения равных интересов безопасности всех абсолютно сторон», — заявил он.

Реклама

Слуцкий отметил, что Россия настроена на мир, однако Киев отвергает разумные предложения. И пока Украина будет противиться, спецоперация не прекратится, добавил лидер ЛДПР.

Реклама

При этом он заявил, что цели СВО все равно будут достигнуты: на поле боя или путем переговоров. Слуцкий подчеркнул, что на Россию бесполезно давить, она выстояла перед западными санкциями и продолжает укреплять экономические отношения с дружественными странами.

Он напомнил, что Китай и Генассамблея ООН практически одновременно к годовщине со дня начала спецоперации выдвинули свои тезисы по урегулированию украинского конфликта.

По его словам, суть резолюции ООН заключается в главном тезисе, продвинутом США, — капитулировать России. Слуцкий уверен, что проголосовавшие против принятия резолюции семь и воздержавшиеся 32 страны понимают, что Москве нельзя выдвигать ультиматумы. За резолюцию отдали голоса 141 государство, уточнил он.