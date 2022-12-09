Мир 09 декабря 2022, 01:18 Мир скоро столкнется с последствиями поставок оружия Украине — СМИ 19FortyFive: страны скоро испытают на себе последствия поставок оружия Украине Википедия

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Страны скоро испытают на себе последствия накачки Украины западным оружием, когда оно начнет появляться на черном рынке. Об этом в своей статье для19FortyFive заявил военный эксперт Питер Сучиу.

По его словам, при таких внушительных объемах поставок будет сложно отследить, где в итоге осядет вооружение. Эксперт предположил, что ситуацию усугубится под конец боевых действий.

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«Потребуется учесть миллионы единиц боеприпасов, и неясно, будут ли у Киева ресурсы, чтобы попытаться их собрать. Несомненно, десятки, а то и сотни тысяч просто исчезнут и будут проданы на черном рынке», — пояснил Сучиу.

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Он добавил, что наследие конфликта на Украине будет напоминать миру о себе долгие годы. Последствия поставок оружия страны ощутят уже скоро.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планируют подогревать украинский конфликт до 2025 года. Все это время американское руководство намерено поставлять оружие Украине. В своем выступлении Захарова сослалась на официально опубликованные документы США.