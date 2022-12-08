08 декабря 2022, 13:33
Захарова раскрыла трехлетние планы США на поставки оружия Украине
Представитель МИД Захарова: США продолжат подогревать конфликт на Украине до 2025 года
США намерены сохранить поставки оружия на Украину минимум до 2025 года, продолжая подогревать конфликт. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что это следует из официально опубликованных документов, которые власти США заключили с компанией Raytheon для закупки систем противовоздушной обороны. Сумма контракта составляет 1,2 миллиарда долларов и рассчитана на три года.
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«Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», — подчеркнула Захарова.
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Представитель МИД напомнила, что администрация президента США внесла в конгресс поправку для включения в военный бюджет на 2023 год увеличения военной помощи Украине до 37 миллиардов долларов.
Захарова назвала эти переводы «коррупционным марафоном» между Белым домом и Киевом. Она пояснила, что часть средств пойдет на поддержку украинской армии, но остальные деньги осядут на офшорных счетах и в частных фондах.
США намерены поддерживать Украину до полного восстановления ее суверенитета, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он подчеркнул, что окончательные сроки определит Киев.
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