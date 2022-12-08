Мир 08 декабря 2022, 13:33 Захарова раскрыла трехлетние планы США на поставки оружия Украине Представитель МИД Захарова: США продолжат подогревать конфликт на Украине до 2025 года Defense.gov

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США намерены сохранить поставки оружия на Украину минимум до 2025 года, продолжая подогревать конфликт. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что это следует из официально опубликованных документов, которые власти США заключили с компанией Raytheon для закупки систем противовоздушной обороны. Сумма контракта составляет 1,2 миллиарда долларов и рассчитана на три года.

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«Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», — подчеркнула Захарова.

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Представитель МИД напомнила, что администрация президента США внесла в конгресс поправку для включения в военный бюджет на 2023 год увеличения военной помощи Украине до 37 миллиардов долларов.

Захарова назвала эти переводы «коррупционным марафоном» между Белым домом и Киевом. Она пояснила, что часть средств пойдет на поддержку украинской армии, но остальные деньги осядут на офшорных счетах и в частных фондах.

США намерены поддерживать Украину до полного восстановления ее суверенитета, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он подчеркнул, что окончательные сроки определит Киев.