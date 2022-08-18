Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлемо, потому что сделает станцию еще более уязвимой. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Его процитировал ТАСС.

«Неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС», — сказал он.

Представитель МИД России объяснил, что киевский режим показал и способность устраивать провокации и, напротив, неспособность контролировать отряды националистов. По этой причине создание такой территории сделает Запорожскую АЭС еще более уязвимой.

Визит делегации МАГАТЭ на станцию произойдет в ближайшее время, добавил Иван Нечаев. Поездку согласовали еще в июне, но руководство секретариата ООН ее сорвало.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины готовят провокацию на Запорожской АЭС во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По информации Nation News, он приедет 19 августа. Виновником техногенной катастрофы назовут Россию.