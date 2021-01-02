Минздрав Украины назвал невозможной регистрацию вакцины «Спутник V» в стране

Украина будет использовать только те вакцины от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому регистрация «Спутника V», которая нужна, чтобы производить его на территории страны и прививать жителей, сейчас невозможна.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

«Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», — написал он.

Ляшко отметил, что в выборе вакцины от коронавируса Украина ориентируется на препараты, которые зарегистрированы «в странах с жесткой регуляторной политикой». Он подчеркнул, что сегодня есть вакцины, которые разрешено использовать по специальным процедурам — для такой регистрации использовали промежуточные отчеты клинических исследований.

Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что фармацевтическая компания Харькова «Биолек» подала документы для государственной регистрации российской вакцины «Спутник V».