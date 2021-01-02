Заявку на регистрацию «Спутник V» подали на Украине

«Компания „Биолек“, являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины, <…> 30 декабря 2020 года обратилась в Минздрав Украины и государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации <…> „Спутник V“ для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», — говорится в заявлении главы фракции Виктора Медведчука.

В заявлении указано, что российский препарат является единственным в мире, у которого есть разрешение на трансфер технологии и передачу украинскому предприятию «клеточной линии для производства вакцины». Также отмечено большое количество добровольцев, которые были задействованы в испытаниях.

В тексте сказано, что отказ украинской власти и любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от «Спутник V» в Украине будет говорить о «преступном намерении власти лишить украинских граждан права» на получение защиты от нового вируса.

Ранее украинцы потребовали у Владимира Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса и привить ею всех желающих. Уже более 100 человек подписали петицию.