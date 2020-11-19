Минздрав США не будет работать с Байденом по COVID-19

Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что ведомство не будет работать с командой кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена до тех пор, пока его победу не признает Управление общих служб США (GSA).

Сам Байден уже объявил себя главой государства и даже обратился к нации. Он пообещал всемерно бороться с распространением коронавирусной инфекции нового типа и создать ученый совет для противодействия заболеванию.

«Мы очень ясно заявили, что, когда GSA установит кто победил, мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку. Мы следуем руководящим принципам», — передает CNN слова Азара.

Министр подчеркнул, что сотрудничество начнется после официального подведения итогов выборов.

По данным газеты Politico, ранее глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказалась признать победу Байдена на президентских выборах. По некоторым данным, управление одобрит начало передачи власти на следующей неделе. Об этом сообщил Рон Клайн, которого Байден прочит на пост руководителя аппарата Белого дома.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Однако их итоги не подведены до сих пор. Действующий президент Дональд Трамп назвал их сфальсифицированными и потребовал в судах пересчета голосов избирателей в нескольких штатах.

Он заявил, что «великая конституция США» была нарушена, миллионы бюллетеней были подменены, а избирателей просто выгоняли с участков.