Трамп объявил о нарушении конституции на выборах президента США

Дональд Трамп пообещал подать «большие иски», чтобы доказать нарушения закона на прошебших выборах президента США. Он также заявил о преждевременном объявлении победы Байдена.

«Почему СМИ, которые делают фальшивые новости, постоянно считают, что Джо Байден станет президентом, не позволяя даже нашей стороне показать (а к этому мы готовимся), насколько сильно была нарушена наша великая конституция на выборах 2020 года», — написал Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Действующий президент США уверен, что во время голосования его противники совершали нападки на конституцию страны. По словам Трампа, были подменены миллионы бюллетеней, а честных наблюдателей просто выгоняли с участков.

Глава государства уже неоднократно говорил и писал о том, что Джо Байден стал возможным победителем выбором из-за фальсификаций. Технические сбои при голосовании Трамп назвал «выдумкой», которая помогла пересчитать голоса так, как это было нужно его сопернику. Также президент вновь раскритиковал проведение выборов по почте.