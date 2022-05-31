Мины стали помехой для вывоза зерна с Украины

Украинские мины в Одесской области препятствуют безопасному выходу судов с зерном из портов Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передало РИА «Новости».

Турция ищет пути для решения проблемы вывоза зерна из заблокированных украинских портов. Мины, которые установила Украина — одна из причин, которые мешает вывозу, сказал Чавушоглу.

Возможность доставки российской продукции — еще одна причина, отметил он. Министр отметил, что в шестом пакете санкций ЕС упоминается вопрос страховки. По словам Чавушоглу, Россия не может застраховать свои суда, их не будут обслуживать в других портах. РФ хочет отмены этих ограничений.

«Нужен коридор и очистка от мин этого коридора. Украинская сторона говорит, что может очистить за 15 дней. Но Украина не хочет прохода военных кораблей России через Одесский порт. А Россия не хочет, чтобы этот коридор использовался для снабжения Украины вооружением», — сказал глава турецкого МИД.

Чавушоглу ранее заявил, что Турция в соответствии с конвенцией Монтре отменила ряд учений НАТО из-за ограничений срока нахождения в Черном море военных кораблей из других регионов.