«Минутная готовность». Кадыров сообщил, что находится под Киевом

Чеченские вооруженные силы во главе с Рамзаном Кадыров находятся в непосредственной близости к Киеву. Об этом глава республики сообщил в Telegram-канале.

«На днях мы были примерно в 20 км от вас. В данный момент еще ближе, догадайтесь, насколько близко мы приблизились?», — написала чеченский лидер.

Он раскритиковал ВСУ за устаревшие методы работы и предложил противнику сложить оружие и сдаться.

«Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать, — мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», — призвал Кадыров.

Он уточнил, что столицу Украины в одной стороны окружила одна чеченская группировка, а с другой — его товарищи во главе с Адамом Делимхановым.

Глава Чечни заявил, что у его команды минутная готовность и, возможно, она ждет только нужной команды.

Ранее Кадыров пообещал представить к государственным наградам сотрудников СБУ, которые поддерживают Россию.