facebook_pixel
    09 июля 2021, 16:35

    Минторг США внес в черный список трех россиян и три компании из РФ

    Андрей Иванов

    Министерство торговли Соединенных Штатов расширило свой черный список еще на 30 пунктов. В него попали два россиянина, россиянка и три компании из РФ.

    Минторг США внес в черный список трех россиян и три компании из РФ

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ, в список внесли Андрея Леонидовича Кузнецова, Дмитрия Александровича Кравченко и Маргариту Васильевну Кузнецову. Ограничения коснулись ООО «Тесон», ООО «Трейд-Компонент» и ГК «Радиант». Эти компании торгуют электронным оборудованием.

    В ведомстве объяснили, что санкции коснулись российских фирм «за попытки поставок американских электронных компонентов, возможно для российских оборонных программ».

    В мае США ввели санкции против «Северного потока — 2». Под ограничения попали 13 судов, которые работают на строительстве газопровода, «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», и АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.