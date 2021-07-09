Минторг США внес в черный список трех россиян и три компании из РФ

Министерство торговли Соединенных Штатов расширило свой черный список еще на 30 пунктов. В него попали два россиянина, россиянка и три компании из РФ.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ, в список внесли Андрея Леонидовича Кузнецова, Дмитрия Александровича Кравченко и Маргариту Васильевну Кузнецову. Ограничения коснулись ООО «Тесон», ООО «Трейд-Компонент» и ГК «Радиант». Эти компании торгуют электронным оборудованием.

В ведомстве объяснили, что санкции коснулись российских фирм «за попытки поставок американских электронных компонентов, возможно для российских оборонных программ».

В мае США ввели санкции против «Северного потока — 2». Под ограничения попали 13 судов, которые работают на строительстве газопровода, «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», и АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.