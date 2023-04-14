14 апреля 2023, 09:27
Минспорт Украины ввел запрет на соревнования с россиянами
Минспорт Украины ввел запрет на соревнования с россиянами и белорусами
Украинское Министерство молодежи и спорта запретило своим атлетам принимать участие в соревнованиях с представителями России и Белоруссии. Об этом говорится в приказе, который опубликовал депутат Верховной рады Жан Беленюк в Telegram-канале.
«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии», — сказано в документе.
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При нарушении этого решения федерация того или иного вида спорта может потерять статус национальной. Приказ также разрешает отзывать делегации украинских спортсменов из рабочих поездок, если в первенствах участвуют белорусы или россияне.
Однако информации о документе нет ни на сайте правительства Украины, ни на сайте Минспорта страны. Исполком Международного Олимпийского комитета (МОК) в конце марта рекомендовал допускать до международных стартов тех спортсменов из РФ и Белоруссии, которые не поддерживают специальную военную операцию. Они должны выступать под нейтральным флагом.
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