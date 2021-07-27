Диспетчер минского аэропорта Олег Галегов, экстренно посадивший в мае самолет Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту, уехал из республики. Он ушел в отпуск в конце июня, но в июле на работу не вернулся. Он и его жена закрыли свои профили в соцсетях.

Как сообщил изданию «Наша Ніва» источник в «Белаэронавигации», дозвониться до Галегова пока не удалось, но заместитель генерального директора Иван Герловский уверен, что он сейчас живет у тещи. По другим источникам, мужчина забрал семью и уехал в Грузию. Диспетчер является уроженцем этой республики.

«Думаю, что он просто перестраховался и ушел. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране», — сказал коллега диспетчера. В «Белаэронавигации» Галегов работал с 2010 года.

Издание уточнило, что именно он вел переговоры с самолетом об экстренной посадке из-за минирования борта.

В мае в аэропорту Минска с экстренно посаженного авиалайнера Boeing 737-8AS ирландской авиакомпании Ryanair, был снят основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега.