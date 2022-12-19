Мир 19 декабря 2022, 04:07 Белорусские войска находятся в постоянной готовности, заявили в Минске Госсекретарь Совбеза РБ Вольфович: Вооруженные силы Белоруссии держат в полной готовности РИА «Новости»

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Вооруженные силы Белоруссии находятся в постоянной готовности. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил госсекретарь Совбеза республики генерал-лейтенант Александр Вольфович.

Он напомнил, что в Средиземном и Балтийском морях находится несколько десятков боевых кораблей, две атомные подлодки и множество другой техники. Все они держат на прицеле западные российские регионы и территорию Белоруссии. Поэтому республика должна учитывать это и иметь ввиду, когда строит планы.

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«Для этого держим в постоянной готовности, в тонусе наши соединения и воинские части Вооруженных сил. И президент держит это лично на постоянном контроле», — сказал Вольфович.

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Госсекретарь Совета Безопасности рассказал, что в начале декабря на приграничных с Белоруссией территориях проходили военные учения Польши, Литвы и Латвии. Поэтому белорусские силы не имеют права отставать. По его словам, страна должна быть уверена, что военные смогут дать отпор врагу.

Ранее стало известно, что 19 декабря президент России Владимир Путин посетит Минск для встречи с главой республики Александром Лукашенко. Помимо вопросов экономического сотрудничества, на повестке переговоров также стоят вопросы оборонно-промышленного комплекса и безопасности.