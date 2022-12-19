Мир 19 декабря 2022, 03:33 Трампа обещали привлечь к уголовной ответственности по трем статьям Конгрессмен Шифф: нашлось много причин для привлечения Трампа к уголовной ответственности

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Есть достаточно оснований, чтобы предъявить уголовное обвинение бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил конгрессмен Адам Шифф, который расследует штурм Капитолия.

Он рассказал, что 19 декабря комитет, занимающийся этим делом, проведет одно из последних заседаний. На нем будет принято решение о передаче собранных данных в Минюст. Комитет планирует дать рекомендацию привлечь Трампа по трем статьям.

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«Я смотрю на это как экс-прокурор, доказательства мне видятся вполне очевидными», — сказал Шифф.

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Он пояснил, что бывший президент пытался помешать Конгрессу признать победу его конкурента Джо Байдена, требовал найти «воображаемые» голоса в свою поддержку, а устроил мятеж, подтолкнув своих сторонников к штурму Капитолия.

Ранее опросы показали, что 61% американцев не хотят переизбрания президентом Дональда Трампа. Нынешнего главу жители США тоже не жалуют. Джо Байдена не хотят видеть на посту около 70% респондентов.