«Формула Штайнмайера» — это такая уступка Киеву, на которую пошли ЛНР, ДНР и Россия. Документ стимулирует выполнение Минских соглашений. Они, в свою очередь, подразумевают определенные шаги. Об этом «360» рассказал политолог из Франции Ксавье Моро.

«Первый — это прекращение огня. Второй — полная амнистия представителей республик Донбасса. Обмен заключенными. А потом — организация выборов в республиках под контролем ОБСЕ. После этого предполагается предоставление автономного статуса ЛНР и ДНР. Последний шаг — передача контроля над границей Киеву», — отметил собеседник «360».

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По мнению Моро, это хороший шаг для Москвы, ЛНР и ДНР, а вот Киеву радоваться рано. В особенности представителям прежней власти.

«Вы можете представить, что завтра в ДНР произойдут выборы? На них победит Пушилин. Если ОБСЕ признает их прозрачными и соответствующими законам Украины, то всем станет ясно, что нарратив Запада и Киева о том, что все это — российская оккупация, окажется ложью», — отметил политолог.

Особый статус и выборы

Единственное, что даст «формула Штайнмайера» — это согласие Киева на предоставление особого автономного статуса Донбассу. Он будет временным. Как только ОБСЕ, наблюдающая за выборами, скажет, что они прошли прозрачно и свободно, этот статус автоматически закрепится.

Чтобы прописать особый статус республик в конституции страны, Зеленскому понадобится не менее ⅔ голосов в Раде. Парламентское большинство принадлежит партии президента, поэтому проблем с поддержкой у него не будет. «Слуга народа» поддержит лидера — как и 73% избирателей, выбравшие его.

Киев при этом не сможет препятствовать представителям ЛНР и ДНР стать кандидатами. Потому что предыдущим шагом должна стать их полная амнистия. Ксавье Моро.

Нет сомнений и в том, что жители Донбасса их изберут. Еще до Майдана в этих регионах пророссийские партии получали около 90% голосов, пояснил Моро.

Что будет с «Минском»?

Подписание «формулы Штаймайера» также не означает, что Минские соглашения будут выполнены. Намерения следовать им у Киева не было никогда, считает Моро.

Западу это тоже не нужно. Роль договоренностей изначально видели в спасении украинской армии на линии контроля в Дебальцево. Тогда ополченцы ЛНР и ДНР почти уничтожили ее, напоминает собеседник «360».

Зеленский также вряд ли пожелает выполнить Минские соглашения до конца. Он понимает, что это окажется провалом и для Украины, и для Запада. Пример Донбасса будет заразителен для других регионов страны, пояснил Моро. В том числе и для промышленных центров — Харькова, Днепра, Запорожья.

Они все устали кормить Киев в обмен на то, что им запрещают говорить на своем языке Ксавье Моро.

Также непонятно, что станет со Славянском и Мариуполем. Они должны быть частью ДНР и ЛНР, но включат ли их в состав?

Этот компромисс — первый шаг. Следующий — это изменение Конституции. Впрочем, ни один из дальнейших сценариев не даст Украине ничего хорошего, предупреждает Моро. Этого не будет ни в случае федерализации, ни в случае полной интеграции Донбасса с Украиной.