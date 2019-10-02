Опубликовано письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма направил в ОБСЕ письмо о согласовании «формулы Штайнмайера». Его текст был опубликован в Сети.

Документ, адресованный спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику, разместила в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

Источник фото: Facebook

В письме обращается внимание на то, что «украинская сторона принимает текст формулы». Советники глав Украины, ФРГ, Франции и России согласовали ее 11 сентября 2019 года.

Депутат партии Зеленского опроверг подписание «формулы Штайнмайера» Подробнее

Идея «формулы» принадлежит немецкому президенту, бывшему председателю ОБСЕ и экс-главе МИД ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Документом предусмотрены выборы на территории Донецкой и Луганской областей, которые в настоящий момент неподконтрольны Украине.

Если ОБСЕ признает, что выборы соответствуют стандартам организации, то вступит в силу закон об особом статусе Донбасса. Его предстоит сначала разработать Верховной раде, а потом представить на общественное обсуждение.

В партии Зеленского отметили, что на пути прекращения кровопролития в Донбассе Киев не идет на принципиальные уступки.