О ЧП с автозаком стало известно несколько часов назад — у метро «Немига» машина разогналась, за нее зацепился человек. Когда машина затормозила и сбросила мужчину, она тут же снова поехала и переехала его. Видео опубликовано в Сети.

Действительно ли попавший под колеса мужчина погиб — неизвестно. Людей, пытавшихся ему помочь силовики тут же закидали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Еще четыре человека после столкновений с полицией находятся в реанимации, также пишет местная пресса. Они в тяжелом состоянии. Точное число пострадавших и задержанных пока неизвестно. Белорусское МВД ранее сообщило, что держит ситуацию с протестами под контролем.

Позднее МВД официально признало, что разрешило силовикам применять против демонстрантов шумовые гранаты, газ и резиновые пули. Это было необходимо для разгона провоцирующих конфликт протестующих.