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    09 августа 2020, 23:28

    Автозак протаранил толпу протестующих в Минске — Nexta

    Наталья Жуковская

    Автозак протаранил толпу протестующих в Минске у станции метро «Немига», сообщило местное издание Nexta.
    Автозак протаранил толпу протестующих в Минске — Nexta

    Пресса пишет, что к месту ЧП — у стелы в центре Минска — приехали три скорые. Милиция продолжает разгонять протестующих, применяя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Идут задержания протестующих.

    Видео: Youtube

    Также, по неофициальным данным, в Минске силовики начали стрелять резиновыми пулями, сообщает «Говорит Москва».

    А под Гродно ОМОН не стал разгонять демонстрантов и опустил щиты.

    В центре Минска уже несколько часов нет интернета, сообщило РИА «Новости».

    Новости SMI.FM