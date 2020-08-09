Автозак протаранил толпу протестующих в Минске у станции метро «Немига», сообщило местное издание Nexta.

Пресса пишет, что к месту ЧП — у стелы в центре Минска — приехали три скорые. Милиция продолжает разгонять протестующих, применяя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Идут задержания протестующих.

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Также, по неофициальным данным, в Минске силовики начали стрелять резиновыми пулями, сообщает «Говорит Москва».

А под Гродно ОМОН не стал разгонять демонстрантов и опустил щиты.

В центре Минска уже несколько часов нет интернета, сообщило РИА «Новости».