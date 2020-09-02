Минск введет ответные санкции против Прибалтики

Белоруссия ответит на санкции, которые страны Прибалтики ввели против белорусских властей. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Когда-то, когда мы встречались, а мы встречались со всеми коллегами (из стран Прибалтики — прим. ред.), и по телефону обсуждали много раз и текущую ситуацию, и вопросы использования санкционных инструментов в международном сотрудничестве, и мы всегда сходились в том, что санкции — это абсолютно неприемлемый вид, скажем, межгосударственных отношений», — подчеркнул Макей. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, ряд ведомств в Белоруссии обсудил возможность введения ответных ограничительных мер. Предложение по этому вопросу подготовлены и утверждены. Речь идет о санкциях для отдельных политических фигур из Латвии, Литвы и Эстонии. Макей пообещал, что в случае введения санкций другими государствами, Минск тоже ответит на это.

Ранее министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, который запрещает въезд в страну 30 гражданам Белоруссии. В этом списке оказался и белорусский лидер Александр Лукашенко. Также МИД Латвии и Эстонии вводят аналогичные санкции.

Таким образом Прибалтика отреагировала на события последних недель в Белоруссии. Там не прекращаются антиправительственные митинги после проведения президентских выборов. Победу на них одержал Лукашенко.

Ранее появились сообщения о том, что США рассматривают возможность введения санкций в отношении нескольких людей из Белоруссии.