facebook_pixel
    02 сентября 2020, 14:43

    Минск введет ответные санкции против Прибалтики

    Наза Салех Захи

    Белоруссия ответит на санкции, которые страны Прибалтики ввели против белорусских властей. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Владимир Макей.
    Минск введет ответные санкции против Прибалтики

    «Когда-то, когда мы встречались, а мы встречались со всеми коллегами (из стран Прибалтики — прим. ред.), и по телефону обсуждали много раз и текущую ситуацию, и вопросы использования санкционных инструментов в международном сотрудничестве, и мы всегда сходились в том, что санкции — это абсолютно неприемлемый вид, скажем, межгосударственных отношений», — подчеркнул Макей. Его процитировало РИА «Новости».

    По его словам, ряд ведомств в Белоруссии обсудил возможность введения ответных ограничительных мер. Предложение по этому вопросу подготовлены и утверждены. Речь идет о санкциях для отдельных политических фигур из Латвии, Литвы и Эстонии. Макей пообещал, что в случае введения санкций другими государствами, Минск тоже ответит на это.

    Ранее министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, который запрещает въезд в страну 30 гражданам Белоруссии. В этом списке оказался и белорусский лидер Александр Лукашенко. Также МИД Латвии и Эстонии вводят аналогичные санкции.

    Таким образом Прибалтика отреагировала на события последних недель в Белоруссии. Там не прекращаются антиправительственные митинги после проведения президентских выборов. Победу на них одержал Лукашенко.

    Ранее появились сообщения о том, что США рассматривают возможность введения санкций в отношении нескольких людей из Белоруссии.

    Новости SMI.FM