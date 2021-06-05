Минск в суде потребует компенсации потерь от инцидента с Ryanair

После вступления в силу 5 июня запрета на полеты белорусских авиакомпаний в небе Евросоюза Минск намерен в суде добиваться права компенсировать потери. Представители республики уже обратились в совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Для проведения расследования сейчас формируется комиссия.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Белоруссия 1» премьер-министр республики Роман Головченко. Власти уверены в своей правоте и полагают, что смогут добиться компенсации ущерба.

«Авиационные власти Беларуси с самого начала обратились ко всем причастным сторонам с просьбой предоставить данные объективного контроля с их стороны. До сих пор ни одного такого документа в наш адрес не поступило», — цитирует Головченко агентство экономической информации «Прайм».

Он уточнил, что все необходимые данные белорусской стороны были немедленно отправлены в ИКАО и европейские структуры, занятые авиационной безопасностью.

По данным Головченко, ущерб от западных санкций против Белоруссии не может превысить 3% ВВП. Он сослался на исследование американских ученых о запретительных мерах, которые выяснили, что финансовые санкции вызывают убыток примерно в 1,7 процентных пункта к ВВП, торговые — 0,7 процентных пункта.

«Если вместе торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9% ВВП», — сказал Головченко. Но даже если ущерб возымеет максимальный эффект, он будет перекрыт за счет других источников. При этом Минск, по словам премьера, не собирается «сидеть и ждать, пока нам причинят этот кумулятивный ущерб».

Белорусским авиаперевозчикам власти ЕС запретили появляться в воздушном пространстве ЕС после того, как в Минске 23 мая был посажен самолет компании Ryanair С него сняли бывшего администратора оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича. Ресурс ранее был объявлен экстремистским, против основателя канала — возбуждено несколько уголовных дел.