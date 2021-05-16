facebook_pixel
    16 мая 2021, 22:02

    Минск намерен признать геноцид белорусов во время ВОВ — генпрокурор

    Дарья Бунякова

    Белорусские власти намерены начать процедуру признания геноцида населения во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил генпрокурор республики Андрей Швед.

    Минск намерен признать геноцид белорусов во время ВОВ — генпрокурор

    По словам Шведа, в ближайшее время международному трибуналу будет предоставлен «достаточный объем доказательств, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны».

    Он пояснил, что сегодня Генпрокуратура располагает сведениями о сотнях мест массового уничтожения населения, о которых ранее было неизвестно.

    «Люди обращаются сами в органы следствия, в том числе письменно, дают свидетельские показания. Поэтому предстоит еще большая работа по обработке информации и установлению всех таких мест и общего количества убитых», — заявил генпрокурор в эфире телеканала «Беларусь 1».

    В начале апреля белорусская генпрокуратура завела уголовное дело о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Тогда Швед пояснял, что власти приняли такое решение, чтобы восстановить историческую справедливость.