Белорусские власти намерены начать процедуру признания геноцида населения во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил генпрокурор республики Андрей Швед.

По словам Шведа, в ближайшее время международному трибуналу будет предоставлен «достаточный объем доказательств, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны».

Он пояснил, что сегодня Генпрокуратура располагает сведениями о сотнях мест массового уничтожения населения, о которых ранее было неизвестно.

«Люди обращаются сами в органы следствия, в том числе письменно, дают свидетельские показания. Поэтому предстоит еще большая работа по обработке информации и установлению всех таких мест и общего количества убитых», — заявил генпрокурор в эфире телеканала «Беларусь 1».

В начале апреля белорусская генпрокуратура завела уголовное дело о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Тогда Швед пояснял, что власти приняли такое решение, чтобы восстановить историческую справедливость.