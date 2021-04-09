Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту геноцида населения в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Генпрокурор Андрей Швед заявил, что власти пошли на такой шаг для восстановления исторической справедливости.

Итоги расследования лягут в основу идеологической учебно-воспитательной и информационной работы, заявил БелТА прокурор.

«Белоруссия в прошлом году столкнулась с попыткой захвата власти неконституционным путем. В ходе расследования установлено, что организация и финансирование указанных посягательств на суверенитет страны осуществляется некоторыми западноевропейскими государствами, причастными к массовому уничтожению белорусов в период Великой Отечественной войны и послевоенное время», — сказал Швед.

Прокурор заявил, что они планируют установить имена немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать наказания, и привлекут к ответственности, если они все еще живы.

Он отметил, что сведения, которые они соберут, позволят международным организациям признать республику пострадавшей от геноцида Третьего рейха и прекратят попытки обесценивать историю страны.

В марте Швед сообщал, что белорусская Генпрокуратура начала работу, направленную на возбуждение уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны, сообщал RT.