Лукашенко согласился закупать в России нефть без пошлин, по мировым ценам. Но в Москве с Белоруссии, по его словам, требуют премий для российских компаний.

«Что мы просим сейчас от россиян: если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, продайте нам по мировым ценам», — приводит агентство БелТА слова выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко во время визита на Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда».

Глава Белорусского государства добавил, что эту готовность Минска в России не принимают и хотят решить нефтяной вопрос между странами за счет премий нефтяным предприятиям. Такие условия уже не нравятся Белоруссии. Лукашенко назвал Россию «старшим братом» и задался вопросом, как так можно относиться «к самому близкому народу».

Ранее глава Белоруссии заявил, что решить спор по нефти с Россией помогут Азербайджан, Норвегия, Саудовская Аравия и США — именно там без всяких налогов и премий Минск сможет покупать черное золото по мировым ценам. Лукашенко считает, что закупиться нефтью не у России нужно обязательно попробовать. Все, что необходимо сделать в этом случае, — это прозондировать почву и убедиться, что это реально.