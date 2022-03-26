Минобороны выложило видео уничтожения комплекса украинского ПВО «Бук»

Минобороны России опубликовало видео, на котором российские военные ликвидировали позицию украинского комплекса ПВО «Бук». Удар был нанесен оперативно-тактическим комплексом «Искандер» в Киевской области.

На видео боевое дежурство позиции украинского комплекса «Бук-М1». Ее видно с борта российского разведывательно-ударного беспилотника, который патрулировал цель. Затем на кадрах виден взрыв, который показывает, что ракета «Искандер-М» уничтожила «Бук».

«Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. Точным попаданием в цель ЗРК ВСУ был уничтожен», — сообщили в Минобороны.

Ранее был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в Житомирской области при помощи крылатых ракет «Калибр», сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Видео происшествия попало в интернет.