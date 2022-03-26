«Калибром» точно в цель. Российские военные уничтожили склад ВСУ в Житомирской области
Крылатые ракеты «Калибр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Житомирской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Это попало на видео.
Военные дали залп с малого ракетного корабля Черноморского флота. При помощи высокоточных ракет они лишили противника вооружения и военной техники.
«В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования „Калибр“ уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровинцы Житомирской области», — уточнил Конашенков.
Также военные при помощи средств ПВО сбили в воздухе три украинских самолета и шесть беспилотных летательных аппаратов над городом Вишневое в Киевской области. Кроме того, была уничтожена тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе Васильевки в Запорожской области.