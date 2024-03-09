Мир 09 марта 2024, 20:25 Минобороны Великобритании уличили в подкупе саудовского принца The Guardian: Минобороны Великобритании участвовало в подкупе саудовского принца Roscosmos/via Globallookpress.com

Читать 360tv в

Минобороны Британии стало участником коррупционной схемы с выплатами денег за посредничество в оружейной сделке саудовскому принцу Бандару. Долю от вырученных средств расходовали на обслуживание его личного самолета Airbus A340, сообщило издание The Guardian.

Авторы публикации пояснили, что представители министерства до 2011 года проводили сомнительные транши на банковские счета в Саудовской Аравии во время коррупционного скандала «Аль-Ямама». В то же время шло следствие по делу о коррупционной сделке с саудовским принцем Бандаром бен Султаном (экс-глава спецслужб Саудовской Аравии и бывший посол королевства в Вашингтоне).

Реклама

До этого The Guardian опубликовала секретные документы во время суда над Джеффри Кукой и Джоном Мейсоном из-за сделки GPT Special Project Management с саудитами. Подсудимые признались, что они действовали с согласия британского и саудовского правительств. Схемы нужны были для получения британскими фирмами саудовских контрактов у компаний из конкурирующих стран.

Во время разбирательств вскрылись документы, в которых сказано, что британское Минобороны действовало по новой схеме платежей саудовскому чиновнику после окончания расследования сделки «Аль-Ямама». Эта сделка включала поставки вооружений Саудовской Аравии британским производителем BAE Systems на 40 миллиардов евро.

Ранее в Минобороны Великобритании впервые за 12 лет обнаружили нехватку денег на закупку и обслуживание военного имущества. Дефицит составил почти 17 миллиардов евро.