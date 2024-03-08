Мир 08 марта 2024, 14:06 Минобороны Британии сообщило о серьезном дефиците средств Минобороны Британии столкнулось с крупнейшим дефицитом средств на закупки Unsplash

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В Министерстве обороны Великобритании впервые за 12 лет испытали крупнейшую нехватку денег на закупку и обслуживание военного имущества. Отчет комитета британского парламента по контролю расходов бюджетных средств опубликовал сайт парламента.

В документе указано, что Минобороны заложило 288,6 миллиарда фунтов для закупок и обслуживания военного имущества на ближайшее десятилетие. При этом прогнозируемые затраты возросли почти на 66 миллиардов, превысив 305 миллиардов фунтов. По этой причине возник дефицит почти в 17 миллиардов.

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Представители Минобороны Британии планируют покрыть его за счет увеличения финансирования со стороны правительства. Тем временем комитет призвал готовиться к тому, что этого не произойдет.

До этого замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил о поставке новых артиллерийских боеприпасов на Украину. Снаряды планируют отправлять с апреля по июнь.