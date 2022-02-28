Минобороны: в военной спецоперации со стороны РФ принимают участие только офицеры и контрактники

В военной специальной военной операции со стороны России на Украине участвуют только офицеры и контрактники. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщил ТАСС.

Также Конашенков уточнил, что Россия не начала никаких военных действий на Украине, она их завершает. Он добавил, что в настоящее время завершает блокирование города Мариуполя.

Все населенные пункты, перешедшие под контроль российских Вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме.

Он добавил, что было необходимо положить конец планомерному уничтожению жителей Донбасса.

«В ходе этой войны погибли более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает», — заявил представитель Минобороны.

Переговоры между Россией и Украиной ранее начались в Белоруссии.