Минобороны Узбекистана сообщило о нарушении границы упавшим самолетом афганских ВВС

Самолет ВВС Афганистана нарушил воздушную границу Узбекистана и упал на территории Сурхандарьинской области республики. Такое заявление сделал пресс-секретарь узбекского Министерства обороны Бахром Зульфикаров.

По его словам, у ведомства нет информации о пострадавших или жертвах. Об этом сообщило РИА «Новости». По данным агентства, два летчика остались живы. Их госпитализировали.

Ранее 16 августа в интернете опубликовали фотографии и видео, на которых видны обломки самолета. Сообщалось, что пострадал один военный из правительственных войск Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели. На фоне того, что США вывели свои войска, движение «Талибан»* усилило наступление на афганскую территорию. В прошедшее воскресенье, 15 августа, талибы взяли под контроль Кабул.

Президент Ашраф Гани бежал, где он сейчас находится, неизвестно. Из Кабула вывозят иностранные дипмиссии. Однако диппредставители посольств РФ продолжают работать. Известно, что российское посольство охраняют талибы.

* «Талибан» —террористическая организация, запрещенная в России.