Мир 08 января 2024, 23:54 Минобороны Украины заявило о подготовке аэродромов под истребители F-16 Unsplash

Читать 360tv в

Украина начала подготовку аэродромов под работу американских истребителей F-16. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Павлюк отметил, что работа на аэродромах ведется из расчета на их постоянное использование. Он заявил, что вокруг летных площадок идет укрепление систем противовоздушной обороны, необходимых для эксплуатации F-16. По словам украинца, оценка пригодности аэродромов будет вестись по специальному «быстрому треку», который позволит оперативно их задействовать.

Реклама

Представитель Министерства обороны напомнил, что украинские летчики проходят программы по управлению американскими истребителями с лета 2023 года — тренировки проходят на территории США, Великобритании и Дании. Он подчеркнул, что удалось подготовить «большое число летчиков», однако не назвал их число.

Ранее СМИ сообщили, что Дания отложила передачу истребителей F-16 украинским военным примерно на полгода из-за неготовности летчиков. ВСУ должны получить в свое распоряжение самолеты во втором квартале.