30 мая 2023, 02:23
Минобороны Украины заявило, что не планирует нападать на Россию
Глава Минобороны Резников: Украина не планирует нападать на Россию
Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что у его страны нет планов нападать на российскую территорию. Он также отверг участие ВСУ в обстрелах Белгородской области. Интервью с военным опубликовала медиагруппа Funke.
«Российская земля нам не нужна», — сказал Резников.
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Глава оборонного министерства также отметил, что Украина «стремится к нормальным отношениям» с Россией — таким, как с Польшей, Словакией или Румынией.
Кроме этого, журналисты расспросили главу Минобороны о широко разрекламированном контрнаступлении, которое Украина планирует начать уже долгое время. Резников сказал, что наступательные действия, возможно, будут «в двух-трех местах», как на юге, так и на востоке.
Ранее в другом интервью министр попросил мир не ждать от контрнаступления «чего-то грандиозного». Он предупредил, что в итоге людей может ждать «эмоциональное разочарование». По мнению журналистов газеты The Washington Post, чиновник пытается снизить ожидания своих союзников, потому что, разочаровавшись, они могут перестать помогать Украине.
ВСУ
Украина
Отношения России и Украины
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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