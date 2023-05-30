Мир 30 мая 2023, 02:23 Минобороны Украины заявило, что не планирует нападать на Россию Глава Минобороны Резников: Украина не планирует нападать на Россию РИА «Новости»

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Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что у его страны нет планов нападать на российскую территорию. Он также отверг участие ВСУ в обстрелах Белгородской области. Интервью с военным опубликовала медиагруппа Funke.

«Российская земля нам не нужна», — сказал Резников.

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Глава оборонного министерства также отметил, что Украина «стремится к нормальным отношениям» с Россией — таким, как с Польшей, Словакией или Румынией.

Кроме этого, журналисты расспросили главу Минобороны о широко разрекламированном контрнаступлении, которое Украина планирует начать уже долгое время. Резников сказал, что наступательные действия, возможно, будут «в двух-трех местах», как на юге, так и на востоке.

Ранее в другом интервью министр попросил мир не ждать от контрнаступления «чего-то грандиозного». Он предупредил, что в итоге людей может ждать «эмоциональное разочарование». По мнению журналистов газеты The Washington Post, чиновник пытается снизить ожидания своих союзников, потому что, разочаровавшись, они могут перестать помогать Украине.