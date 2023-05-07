Мир 07 мая 2023, 04:06 Зеленский и Резников попросили Запад не ждать от контрнаступления «чего-то грандиозного» WP: украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада Picryl

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Украина обеспокоилась, что планируемое контрнаступление провалится и ожидания западных союзников не оправдаются. По мнению газеты The Washington Post, которая взяла интервью у президента страны Владимира Зеленского и главы Минобороны Алексея Резникова, сейчас украинское руководство делает все, чтобы их партнеры снизили свои ожидания.

«Ожидания от нашей контрнаступательной кампании в мире переоценены. Большинство людей… ждут чего-то грандиозного», — сказал Резников и добавил, что в итоге людей может ожидать «эмоциональное разочарование».

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По мнению авторов статьи, киевские чиновники боятся, что неудачи в разрекламированной контратаке приведут к уменьшению военной помощи Украине. Более того, их союзники могут начать продвигать идею мирных переговоров с Россией.

«Я думаю, что чем больше побед мы одержим, тем больше людей будут верить в нас, а значит, мы получим больше вооружений», — заявил Зеленский.

По словам украинского главы, сейчас ВСУ не может полностью выполнить намеченное из-за отсутствия истребителей и дальнобойного оружия. При этом, по мнению ветерана ВВС США Джона Венейбла, американские истребители F-16 будут бесполезны на Украине, так как не смогут противостоять российским системам ПВО.