Мир 23 мая 2023, 22:36 Минобороны Украины похвасталось поддержкой героев из «Гарри Поттера» Минобороны Украины показало изображения с героями Гарри Поттера в рядах ВСУ Кинопоиск

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Министерство обороны Украины поделилось в Twitter сделанными нейросетью изображениями персонажей из фильмов о Гарри Поттере, шутливо отметив, что они готовы вступить в ряды ВСУ. Многие пользователи сошлись во мнении, что украинские власти живут в вымышленном мире.

«В мире литературы немало персонажей, которые мечтают вступить в #UAarmy (в ряды украинской армии — прим. ред.) — на сторону добра», — заявили в сообщении над изображениями героев.

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Пользователи соцсети высмеяли Министерство обороны Украины за пост о поддержке вымышленных персонажей.

«Все логично, украинцы живут в вымышленном мире, где они якобы побеждают», — написал один из комментаторов.

«После того, что я только что увидел, надеюсь, вы проиграете», — добавил другой.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что «после этого поста еще больше людей встанут на сторону России».

Ранее читатели The New York Times прокомментировали фотографию гроба в новости об отъезде президента Украины Владимира Зеленского с саммита G7.