Мир 23 мая 2023, 04:05 Американских пользователей обескуражило фото с гробом после отъезда Зеленского с G7 Читателей NYT удивило фото с гробом после отъезда Зеленского с G7 РИА «Новости»

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Читателей The New York Times обескуражило фото гроба в новости об отъезде президента Украины Владимира Зеленского с саммита G7. Под публикацией они оставили большое количество комментариев.

Текст, опубликованный в газете, гласил, что украинский глава покинул мероприятие с «обещаниями об обучении его пилотов управлять F-16 и отрицанием заявлений перехода Артемовска под российский контроль». Но к публикации журналисты выбрали довольно странный снимок: шесть человек, несущих гроб. Такое странное сочетание не могло остаться незамеченным и некоторые читатели даже решили, что Зеленскому прочат конец.

Скриншот публикации The New York Times

«Зеленский что, покинул G7 в гробу?», — поинтересовался один из пользователей.

«Зеленский покинул саммит G7, а на фотографии изображен вынос гроба. Что бы это могло значить?», — добавил другой.

Комментаторы раскритиковали как сам саммит, так и страны Запада, затягивающие конфликт на Украине.

«Операция по отмыванию денег», — подчеркнул читатель.

«Разжигатели войны из США будут тянуть до тех пор, пока Зеленский со своей кучей кокаина в президентском дворце будет бормотать и ругаться своим хриплым голосом, в то время как Киев лежит в руинах», — заключили в комментариях.

Ранее актриса Татьяна Васильева сравнила судьбу Зеленского с судьбой Гитлера. По ее мнению, украинского лидера убьют, как это сделали с немецким.