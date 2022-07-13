Минобороны Турции сообщило о договоренности по вывозу украинского зерна
Минобороны Турции: вывоз зерна с Украины будут контролировать все заинтересованные стороны
В рамках переговоров по зерну, которые прошли в Стамбуле, стороны договорились обеспечить совместный контроль по экспорту зерновых культур. Об этом сообщили в Минобороны Турции.
Контролировать вывоз зерна будут в портах. На маршрутах следования судов с грузом обеспечат безопасность.
В ООН сочли успешной встречу с участием Украины, России и Турции, которая прошла в Стамбуле. Ее темой стал вопрос по урегулированию порядка экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений из РФ.
Россия представила свои предложения по организации вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Черного моря.
Во встрече также участвовали представители Минобороны РФ.