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    13 июля 2022, 20:56

    Минобороны Турции сообщило о договоренности по вывозу украинского зерна

    Минобороны Турции: вывоз зерна с Украины будут контролировать все заинтересованные стороны

    Александра Ломейко

    В рамках переговоров по зерну, которые прошли в Стамбуле, стороны договорились обеспечить совместный контроль по экспорту зерновых культур. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

    Контролировать вывоз зерна будут в портах. На маршрутах следования судов с грузом обеспечат безопасность.

    В ООН сочли успешной встречу с участием Украины, России и Турции, которая прошла в Стамбуле. Ее темой стал вопрос по урегулированию порядка экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений из РФ.

    Россия представила свои предложения по организации вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Черного моря.

    Во встрече также участвовали представители Минобороны РФ.