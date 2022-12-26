Мир 26 декабря 2022, 08:36 Минобороны Турции обвинило правительство Франции в беспорядках в Париже Глава Минобороны Турции Акар: к беспорядкам в Париже привела лояльность Франции к РПК

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К недавним беспорядкам в столице Франции привела лояльность местного правительства к действиям представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии. Такое заявление сделал глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Его слова привело издание Anadolu.

«Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих», — сказал он.

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По словам министра обороны Турции, беспорядки на территории столицы Франции должны стать поучительными для всех. Акар заявил, что эти события показали настоящее лицо представителей РПК.

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Подобное заявление ранее сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что улицы Парижа страдают от действий сторонников и членов РПК.

Таким образом представители правительства Турции прокомментировали действия пожилого мужчины, в результате которых погибли три человека. Злоумышленник открыл огонь по прохожим на улицах 10-го округа Парижа. Это произошло 23 декабря.