Минобороны США отказалось комментировать возможные поставки Украине танков Abrams | 360°

Мир 08 сентября 2022, 01:05 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны США отказалось комментировать возможные поставки Украине танков Abrams В Пентагоне отказались комментировать возможные поставки ВСУ танков Abrams Unsplash

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Украина ожидает от США и Германии поставки новых танков Abrams и Leopard 2. Однако в Пентагоне не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У нас сейчас нет никаких объявлений. Мы не спекулируем на содержании пакетов помощи Украине до их официального объявления», — сказал собеседник агентства.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее говорил о поставках танков из Америки. Однако замглавы агентства по сотрудничеству и обороне США Джед Роял не смог прокомментировать эту информацию. По его словам, пока такое решение не принимали.

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В августе Пентагон заключил контракт на 1,1 миллиарда долларов с General Dynamics на производство танков для ВС Польши. Заказчик получит вооружение не раньше 2025 года. Американские инструкторы обучают польских военных ездить на танках Abrams.

ВСУ используют получаемое от США оружие для обстрелов гражданской инфраструктуры. Ранее сообщалось о срабатывании средств ПВО в Бердянске.

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