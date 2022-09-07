Система ПВО сработала в Бердянске | 360°

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Система ПВО сработала в Бердянске

Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о срабатывании ПВО в Бердянске

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В Бердянске сработали системы ПВО, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что в городе сейчас «громко».

«Бердянск — громко. Работает ПВО. Подробности позже», — написал Владимир Рогов. Позже он заявил, что система отработала по «ударному БПЛА боевиков Зеленского».

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Украина совершила теракт в Мелитополе, сообщил Рогов. По его словам, целью злоумышленников стал городской штаб движения «Мы вместе с Россией».

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Референдумы о вхождении в состав России в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях следует провести в День народного единства, 4 ноября, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, многие города вернутся «в родную гавань».

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