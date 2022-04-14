Российские вертолеты Ка-52 уничтожили ракетами огневые позиции дивизиона ВСУ

Минобороны показало видео работы российских вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации. Экипажи наносили удары ракетами по огневой позиции артиллерийского дивизиона ВСУ, который замаскировался в лесу. Все цели были уничтожены.

Накануне министерство сообщило об уничтожении оперативно-тактической авиацией ВКС РФ еще 46 военных объектов Украины. Среди них — два пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковское.

Всего с начала проведения специальной операции российские военные уничтожили 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотников, 2169 танков и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, более 930 орудий полевой артиллерии, а также 2076 единиц специальной военной автомобильной техники.