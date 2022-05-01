Минобороны Швеции заявило о нарушении воздушного пространства российским самолетом

Министерство обороны Швеции заявило о том, что российский самолет Ан-30 в пятницу, 29 апреля, на короткое время нарушил воздушное пространство страны.

«В пятницу вечером российский самолет типа Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции к югу от Блекинге», — сказано в сообщении шведских вооруженных сил.

Ведомство указало, что истребители страны проследили за процессом, воздушное судно было сфотографировано.

Сначала, как указано, борт находился к востоку от Борнхольма (Дания), а после полетел в сторону территории Швеции.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства страны и осудил произошедшее. В комментарии газете газете Aftonbladet он отметил, что суверенитет Швеции всегда должен уважаться.

Самолет канцлера Германии Олафа Шольца, совершая перелет из Японии в ФРГ, пролетел через Северный полюс для обхода российского воздушного пространства. Читатели издания Spiegel в комментариях к статье посоветовали главе германского правительства пользоваться воздушным шаром, чтобы не тратить топливо, которое оплатили налогоплательщики.