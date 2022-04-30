«Почему не через Аляску?» Читатели Spiegel оценили полет Шольца через Северный полюс

Самолет канцлера Германии Олафа Шольца при возвращении из Японии пролетел через Северный полюс для обхода российского воздушного пространства. Читатели издания Spiegel в комментариях к статье посоветовали главе германского правительства пользоваться воздушным шаром, чтобы не тратить топливо, оплаченное налогоплательщиками.

В комментариях отметили, что Шольцу стоило взять с собой побольше теплых вещей на случай аварийной посадки. Помощь ему придется ждать долго.

«Депутаты бундестага начнут спорить, можно ли отправлять на помощь Шольцу дизельные снегоходы или лучше использовать собачьи упряжки», — напомнил один из комментаторов, что в парламенте Германии сейчас присутствуют «зеленые».

Другой комментатор отметил, что раз уж канцлер решил увеличить время полета, то мог выбрать и более безопасный путь. «Почему не через Аляску? Мог заодно обогнуть практически весь земной шар», — отметил один из авторов.

Один из читателей возмутился, что канцлер позволяет себе длительные полеты, хотя авиатопливо для его борта оплачивается за счет бюджета страны.

«Как я должен чувствовать себя, как налогоплательщик, когда Шольц летит по увеличенному маршруту на самолете, а я плачу 2,10 евро за литр бензина?» — возмутился один из читателей, тратой авиатоплива.

Еще один комментатор напомнил, что самолеты выбрасывают огромное количество углекислого газа, а канцлер всегда выступал за экологическую повестку. «Внезапно климат его волновать перестал», — резюмировал автор комментария.

Самолет канцлера Германии провел в полете 13 часов 30 минут. За это время борт преодолел расстояние 12,3 тысячи километров. Россия ввела запрет на пролет над своей территорией для всех гражданских самолетов стран Евросоюза в качестве ответной меры на введенные санкции против своих авиаперевозчиков.