Минобороны Сербии опровергло слухи о вводе армии в Косово

Военные Сербии не пересекали административных границ Косово и не вступали в конфликт с полицией Косово и Метохии. Такое опровержение выпустило министерство обороны Сербии.

«Из-за большого количества дезинформации, которую администрация Приштины преднамеренно выпускает в эфир и распространяет через поддельные аккаунты в социальных сетях и на веб-сайтах, в которых утверждается, что якобы произошли какие-то конфликты между Вооруженными силами Сербии и полицией Косово, Минобороны заявляет, что сербская армия на данный момент не пересекла административную линию и никоим образом не проникла на территорию Косово и Метохии», — говорится в сообщении сербского военного ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что на приграничных территориях Косова и Сербии слышны звуки стрельбы, а власти приграничных территорий объявили военную тревогу. Несколько сербов получили огнестрельные ранения на пункте пропуска Яринье, в сельском селе Рударе начали строить баррикады.