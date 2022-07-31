Ситуация на границе Сербии накалилась. Несколько сербов получили огнестрельные ранения на пункте пропуска Яринье, сообщила kp.ru.

По данным газеты «Вечерне Новости», в разных частях города Косовска-Митровица собираются сербы и албанцы.

«Недалеко от моста, разделяющего северную и южную части города, в настоящее время находится около 200 собравшихся албанцев. Сербы собираются в северной части и намерены массово отправиться к Рударе на трассе, где строятся баррикады», — сообщили журналисты.

Днем 31 июня на границе Сербии с Косово начали раздаваться выстрелы. Сербы начали строить баррикады у села Рударе. По данным главы сербского МИД Николы Селаковича, в Косове и Метохии подготовили ряд провокаций. За этим якобы стоят албанцы.