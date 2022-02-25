Минобороны заявило о блокировке Сум и Конотопа российскими войсками

Подразделения российских войск блокировали города Сумы и Конотоп, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Военные захватили вооружение, поставленное на Украину западными странами.

Среди трофеев оказались американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

По данным российского оборонного ведомства, российские ВС вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе пункты управления, узлы связи, комплексы ПВО С-300 и «Оса» и радиолокационные станции. Им удалось сбить шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотников, уничтожить 67 танков и другую боевую бронетехнику, а также 16 реактивных систем залпового огня.

Силы Луганской народной республики продвинулись на глубину до 21 километра и получили контроль над Трехизбенкой. Соединения и части Донецкой народной республики — до 25 километров, выйдя к Волновахе.

В ведомстве подчеркивали, что Вооруженные силы России во время спецоперации не наносят удары по жилым районам городов, в частности Киева.