Минобороны РФ рассказало о своей роли в разрешении нагорнокарабахского конфликта

Минобороны России активно участвует в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Глава ведомства проводит по этому вопросу переговоры.

«Минобороны России в пределах своей компетенции принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе», — заявили в ведомстве. Его процитировал ТАСС.

Министр обороны Сергей Шойгу провел ряд переговоров по этой теме с представителями разных стран. Главной целью Минобороны РФ назвало прекращение огня в Нагорном Карабахе. Стороны должны вернуться к переговорам для нормализации ситуации в регионе.

Азербайджан и Армения много лет не могут достигнуть договоренности по поводу принадлежности Нагорного Карабаха. Конфликт с новой силой вспыхнул осенью 2020 года. Тогда в регионе начались боевые действия.

Стороны 9 октября при посредничестве России договорились о «гуманитарном» прекращении огня. Однако перемирие длилось недолго. Обстрелы возобновились через несколько часов. Эксперты считают, что свою лепту в разжигание конфликта вносит Турция.